Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 9 Temmuz 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 35°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
35/
19
Yarın
35/
19
Salı
35/
20
Çarşamba
35/
19
Perşembe
37/
19
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