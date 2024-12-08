Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 15 Aralık 2024 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.