Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 15 Aralık 2024 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.

Bugün

Sisli
Sisli

7

/

1

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

2

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

6

/

0

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

4

/

0

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

-3

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