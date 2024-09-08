Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. 10 Eylül 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
31/
18
Yarın
33/
17
Salı
34/
18
Çarşamba
34/
18
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