Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. 10 Eylül 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.