Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 12 Kasım 2024 Salı Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Sisli
Sisli

15

/

3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

4

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

5

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

5

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

6

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