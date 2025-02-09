Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. Yarın için Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 11 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

0

/

-6

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

0

/

-8

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

-6

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-3

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