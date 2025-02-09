Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. Yarın için Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 11 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.