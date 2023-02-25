Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 ölü

Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının alt yapı çalışması sırasında toprak kaydı. Göçük altında kalan 2 işçi, yaşamını yitirdi.

Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 ölü

Havalimanı'nın yeni terminal binasının alt yapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu.

İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 ölü - 1

Yapılan çalışma sonucu iki işçi göçük altından çıkarıldı. 

İki işçi sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 ölü - 2

İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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