Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 ölü

Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının alt yapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu.

İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.