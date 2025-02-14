Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı

Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. 1800 rakımlı Karahan, Kozluca ve Çayırdüzü mevkilerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yolda kalan kamyon ve tırlar için kurtarma çalışmaları devam ederken, D-300 kara yolunda araç trafiği durduruldu.

Ekipler ilçe girişinde araçları durdurarak, kontrollü bir şekilde sürücüleri yurtlara ve belediyeye ait sosyal tesislere yönlendirdi.



Belediye ekipleri, otobüslerde ve araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuyor.



İlçe kaymakamlığı tarafından yurtlara yerleştirilen 100’e yakın kişiye barınma ve yemek imkanı sağlandı. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi ve yolların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.