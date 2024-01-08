Malatya merkezli PKK/KCK ve DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı.



Operasyonda, Malatya'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 11'inin terör örgütü PKK/KCK, 3'ünün ise terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirtildi.



Zanlılar, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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