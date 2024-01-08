Malatya merkezli PKK/KCK ve DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

Malatya merkezli 6 ilde, terör örgütleri PKK/KCK ile DAEŞ'e yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli PKK/KCK ve DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri /KCK ve 'e yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, 'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 11'inin terör örgütü PKK/KCK, 3'ünün ise terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirtildi.

Zanlılar, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...