Malatya Valiliği'nden 'sınır tartışması'na ilişkin açıklama

Malatya Valiliği'nden, Yeşilyurt ilçesindeki Kozluk Mahallesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve tırmandırılmak istenen gerginliğin huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiği belirtilerek, "Söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlarımız arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibat yapılacaktır" açıklamasında bulunuldu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber siteleri ile ulusal ve yerel medyada "Akılalmaz olay", "Adıyamanlılarla Malatyalılar birbirine girdi" ve "Sınırdaki yayla iki ili karşı karşıya getirdi" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle açıklama gereği duyulduğu bildirildi.



Yeşilyurt ilçesindeki Kozluk Mahallesi'nde 18 Ekim'de Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sırasında mahalle sakinleri ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığı belirtilen açıklamada, 5 kişinin darp nedeniyle hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların serbest bırakıldığı, soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İl ve ilçe jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup halen bu tedbirler hassasiyetle devam ettirilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan yerin, valiliğimizce teknik elemanlara yaptırılan ölçüm ve incelemeler neticesinde Malatya ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi ile Adıyaman ili Çelikhan ilçesi Çampınar köyü arasındaki sınıra esas olan 06.01.1939 tarihli Kozluk Mahallesi (Köyü) Hudutnamesi ile 1/25.000 ölçekli memleket haritalarında belirtildiği şekilde Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde olduğu, dolayısıyla iki il arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığı anlaşılmıştır.



18 Ekim 2019 tarihinde Kozluk Mahallesi sakinleri ile Çampınar köyü sakinleri arasında meydana gelen ve sonrasında bazı şahıslar tarafından tırmandırılmak istenen gerginliğin, ülkemizin her zamandan fazla ihtiyaç duyduğu huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiği açıktır. Bu nedenle söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlarımız arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibat yapılacaktır.



Olayın sükunet bulması için tartışmanın her iki tarafı ile görüşmeler devam etmekte olup, konunun bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında gerginliğe neden olacak şekilde kamuoyuna yansıtılmasından uzak durulması gerekmektedir."