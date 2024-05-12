Malatya çevre yolu 2.etabı ağustos sonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya’da yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projesi olan Malatya Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmasında Malatyalı vatandaşların heyecanla bitmesini beklediği bir projeyle Malatyalıların bir hayalini daha gerçeği dönüştürdüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Malatya’mız, günümüzde de kara, hava ve demiryolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Karadeniz Limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz Limanlarına ulaştıran karayolu güzergâhımızın kesişim noktasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle Malatya’nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz” dedi. “Malatya’ya 341 Kilometre Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Yol Yaptık” Son 22 yılda Malatya’nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 76 milyar 302 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarını söyledi. 2002 yılında Malatya’da hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli’ni hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tünelini inşa ettik. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir karayolu projesini tamamladık. Şu anda Malatya’da bizleri bir araya getiren Çevre Yolumuzla birlikte yaklaşık 30 milyar lira proje tutarıyla 10 ayrı karayolu projesine de devam ediyoruz.” diye konuştu. 2.Etap Ağustos Sonu Açılıyor Malatya Çevre Yolu’nun ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrin gelişimi ve trafik güvenliği için çok kıymetli proje olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “BSK Kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ettiğimiz çevre yolumuzun toplam uzunluğu 53,5 kilometre. Projemiz kapsamında 13’ü köprülü kavşak olmak üzere toplam 23 adet köprü de inşa ediyoruz. 26,1 kilometrelik 1. Etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açtığımız çevre yolumuzda 31,7 kilometrelik kesimi ve 1.561 metre uzunluğunda 14 adet köprüyü tamamladık. Bu yıl içeresinde de 6,5 kilometrelik yolu daha ve 301,5 metre uzunluğunda 3 adet köprüyü tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki ağustos sonu itibariyle bu 6,5 kilometrelik kesimi de tamamlayarak 12,1 kilometre uzunluğundaki 2. Etabı da bitireceğiz. Böylece Battalgazi Kavşağı’na kadar toplam 38,2 kilometrelik kesimi trafiğe açmış olacağız. Tabi kalan 15,3 kilometrelik kesimler için de en kısa zamanda çalışmaları hızlandıracağız.” şeklinde konuştu.

“60 Dakika Olan Şehir Geçişi 25 Dakikaya Düşecek”



Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla; trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişini 25 dakikaya düşüreceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Böylece bu yolumuz ile zamandan 352 milyon lira, akaryakıttan 229 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 631 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 19 bin 177 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca; şehrin kuzeyinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerine ve yerleşim merkezlerine ulaşımda kolaylaşacak. Ve elbette Malatya’daki turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecektir.” açıklamasında bulundu.



Depremden Etkilenen İllere 210 Kilometre Yol



Malatya’daki bir diğer önemli proje olan İkizce TOKİ Yollarındaki çalışmalarından da bahseden Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere geçen yıl 6 Şubat’ta insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremlerden etkilenen bölgelerde şehirlerimizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Malatya İkizce’de 11 bin 131 kalıca konutun ulaşımı için 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 21 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 5 bin 300 metrelik kesimi tamamladık. Proje bünyesinde bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceğiz. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB’ye de hizmet edecek. 31 Mayıs 2024 itibariyle yani bu ayın sonunda inşallah 9,3 kilometrelik kesimi içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı tesisleriyle birlikte bitirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.



“Malatya Havalimanının Kapasitesi 2.5 Milyona Çıkartıyoruz"



Malatya’da ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirilen projelerin sadece karayolu ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2005 ve 2009 yılları arasında Malatya Havalimanı mevcut terminal binasının hizmet seviyesini daha da arttırması adına aks ilaveleri yaparak mevcut kapasiteyi bir milyon 200 bin yolcu kapasitesine yükseltmiştik. Ama Malatya’da havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasını başlattık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2.5 milyon yolcuya çıkaracağız. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir.” ifadelerini kullandı.



“Turistik Diyarbakır Ekspresi İle Malatya’nın Ticareti Artacak”



Malatya’nın demiryolu ağlarını da geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptıklarını ve yenilediklerini ifade etti. Uraloğlu, “Malatya OSB Yazlak iltisak hattı işini bitirdik. Malatya-Narlı arasının da çift hatlı hale getirilmesi ile birlikte kuzey-güney aksındaki yüklerin demiryolu ile taşınmasında kapasite artışı olacak. Ayrıca burada yeri gelmişken demiryollarıyla ilgili yeni bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum. 19 Nisan’da aynı Turistik Doğu Ekspresi gibi Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattık. Bu trenimiz Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat durarak yolcuların Malatya’yı gezmesine imkan sağlıyor. 180 kişi kapasiteli bu trenimiz 14 Haziran’a kadar her cumartesi sabahı Malatya’ya uğrayacak ve şehrimizin; Turgut Özal Anı Evi Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo Gramofon Müzesi, ve Buğday Müzesi gibi önemli turistik merkezlerini gezerek ticari faaliyetlerin artmasına vesile olacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarına hızla devam edeceklerini kaydeden Uraloğlu, “Malatya kısıtlı zamanlara sığdırılacak bir şehir değil. Malatyalı hemşerilerimize rahat bir nefes aldırana kadar yanlarında olacağız. Malatya Çevre Yolumuzun yapım çalışmalarını başarıyla sürdüren Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.