Malatya’da 100 dönümlük alanda örtü yangını

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 100 dönümlük bir alanda etkili olan iş makinelerinde destek verdiği örtü yangını 3 saat süren çalışmalar sonrasında söndürüldü.

Malatya’da 100 dönümlük alanda örtü yangını

’nın Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, geniş bir alana yayılan yangına Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerde iş makineleri ile destek verdi.

100 dönümlük bir alanda etkili olan yangın yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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