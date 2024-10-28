Malatya’da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi

Malatya’da düzenlenen operasyonda 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi.

Malatya’da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2 bin 46 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda işletme sahibi M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.

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