Malatya'da 2 milyon 380 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da 2 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 2 milyon 380 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte belirlenen bir adreste arama yaptı.

Aramada 2 milyon 380 bin gümrük kaçağı makaron, 700 bandrol, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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