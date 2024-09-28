Malatya'da 256 deprem konutları kasımda teslim edilecek

Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek.



Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe merkezine yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Kaymakam Gülyer, kasım ayında kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek evlerin ve 16 derslikli ilkokulun hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı Bozkurt ise konutların yaklaşık 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.

"KASIMDA YENİ KONUTLARA GEÇMİŞ OLACAKLAR"



Devletin depremin ilk gününden bu yana ilçe halkını hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Bozkurt, "İlçemiz merkezinde inşa edilen 256 TOKİ konutunun altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim sonu gibi teslime hazır olduğunu gördük." dedi.

Su, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelindiğinden bahseden Bozkurt, "Kasım ayında depremzede kardeşlerimiz yeni konutlarına geçmiş olacak. Burada hummalı bir çalışma var. Aynı zamanda 16 derslikli bir ilkokulumuz da var. İnşallah o da eğitimin ikinci yarısında öğrencilerle buluşacak." diye konuştu.

Bozkurt, kırsalda ise köy tipi 800 evin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.



1491 hak sahibinin bulunduğu ilçede, 2024 yılı sonuna kadar depremzedelerin yüzde 80'ine konutlarının teslim edilmesi planlanıyor.