Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre 'da Yeşilyurt ilçesi bağlı Dilek Mahallesi Seleme Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs araç içerisinden ekiplerin çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı - 1

Kentteki bir diğer da Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaşanan tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetinin kaybeden otomobilin orta refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Durumun iyi olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası: 5 yaralı - 2

Son kaza ise Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi sınırlarında meydana geldi. -Ankara karayolu üzeri İkizce mevkiinde yaşanan kazada bir otomobil aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Feci kaza sonrası araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye daire başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma ile çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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