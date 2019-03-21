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Merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD, 08.51'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

MALATYA VALİSİ: 8 EVDE HAFİF HASAR VAR



Malatya Valisi Aydın Baruş, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "Şu anda bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor" diye konuştu.



Baruş, kendilerine can kaybına ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirterek, "Evlerde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Onları inceleyeceğiz. Kaymakamımız olay yerine gidiyor" ifadelerini kullandı.



Baruş, ilçede deprem öncesi ve sonrasında 1,1 ile 3,9 arasında çok sayıda sarsıntının meydana geldiğini, hareketliliğin sürdüğünü kaydetti.



BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ''Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu'' dedi.

