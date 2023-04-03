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Malatya'da 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde önce 4,3 daha sonra ise 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ( deprem açıklaması geldi.

Merkez üssü 'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kısa süreli endişe yaratan deprem, 11,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA 

Doğanşehir ilçesinde 4,3'lük depremin ardından saat 15.44'te 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Bu depremin ise 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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