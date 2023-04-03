Malatya'da 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Kısa süreli endişe yaratan deprem, 11,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Doğanşehir ilçesinde 4,3'lük depremin ardından saat 15.44'te 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.



Bu depremin ise 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.