Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ YAZICI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Akçadağ ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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