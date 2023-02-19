Malatya'da 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası bina öne doğru yattı

Malatya'da öğle saatlerinde 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından bir bina öne doğru yattı. Binanın yıkılma tehlikesine karşı cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Malatya'da 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası bina öne doğru yattı

merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina öne doğru yattı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİNADA YIKILMA TEHLİKESİ

Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.

Fuzuli Caddesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

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