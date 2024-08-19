Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.02'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.