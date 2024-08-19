Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12.02'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.02'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ANINDA NE YAPMALI?

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Eskişehir'de park halindeki aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de park halindeki aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

Tekirdağ'da silahlı saldırı: Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Tekirdağ'da silahlı saldırı: Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

1.5 ton at ve eşek eti yakalandı! Şoke eden savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

1.5 ton at ve eşek eti yakalandı! Şoke eden savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

Kars'ta belgesiz sucuklar imha edildi

Kars'ta belgesiz sucuklar imha edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...