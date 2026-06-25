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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

25.06.2026 16:47

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
iStockPhoto

AFAD verilerine göre deprem saat 16.22'de oldu.

NTV - Haber Merkezi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Depremin, 9,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Battalgazi (Malatya)25 Haziran 2026 16:2238.283338.59069.134.00
Ayvacık (Çanakkale)25 Haziran 2026 15:5039.533226.10427.901.20
Ege Denizi - [77.12 km] Çeşme (İzmir)25 Haziran 2026 15:4338.408925.38617.222.40
Gürün (Sivas)25 Haziran 2026 14:5838.964237.38727.301.80
Sivrice (Elazığ)25 Haziran 2026 13:5338.488939.32446.981.10
Pınarbaşı (Kayseri)25 Haziran 2026 12:5538.741736.55226.171.60
İvrindi (Balıkesir)25 Haziran 2026 12:4239.608627.49257.791.20
Ege Denizi - [52.02 km] Ayvacık (Çanakkale)25 Haziran 2026 12:3239.021725.93756.462.00
Yahşihan (Kırıkkale)25 Haziran 2026 11:5839.898333.41336.960.70
Merkez (Adıyaman)25 Haziran 2026 11:3937.940038.32567.001.10
Göksun (Kahramanmaraş)25 Haziran 2026 11:3338.088936.50946.961.60
Merkez (Karabük)25 Haziran 2026 11:0541.103332.65817.001.00
Yeşilyurt (Malatya)25 Haziran 2026 10:4638.278138.22427.051.40
Onikişubat (Kahramanmaraş)25 Haziran 2026 10:3737.623136.77647.781.80
Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)25 Haziran 2026 10:3139.592226.02896.791.30
Kuyucak (Aydın)25 Haziran 2026 09:5637.940828.50616.991.20
Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ)25 Haziran 2026 09:4738.467839.30536.931.20
Sındırgı (Balıkesir)25 Haziran 2026 09:3139.116928.30949.311.40
Ege Denizi - [25.08 km] Seferihisar (İzmir)25 Haziran 2026 09:2337.854726.83587.751.30
Ege Denizi - [21.71 km] Seferihisar (İzmir)25 Haziran 2026 08:5137.877526.89087.003.40
Pınarbaşı (Kayseri)25 Haziran 2026 07:0238.756736.55697.000.80
Gürün (Sivas)25 Haziran 2026 06:5738.816937.25117.691.70
Ilgın (Konya)25 Haziran 2026 06:3238.487231.81976.990.80
Çameli (Denizli)25 Haziran 2026 06:2836.899729.28617.000.90
Yeşilyurt (Malatya)25 Haziran 2026 06:1238.267838.26397.001.00
Kale (Malatya)25 Haziran 2026 05:4238.344238.79399.381.10
Doğanşehir (Malatya)25 Haziran 2026 05:1938.241937.85146.161.40
Buldan (Denizli)25 Haziran 2026 05:1638.075328.97177.010.80
Yeşilyurt (Malatya)25 Haziran 2026 05:1438.237538.06646.990.90
Akçadağ (Malatya)25 Haziran 2026 05:0338.340837.78785.711.10
Burhaniye (Balıkesir)25 Haziran 2026 04:5239.373127.00287.001.10
Göksun (Kahramanmaraş)25 Haziran 2026 04:4937.954236.30677.002.30
Kırkağaç (Manisa)25 Haziran 2026 04:3839.300027.83757.001.00
Emet (Kütahya)25 Haziran 2026 04:2639.318929.25818.071.00
Ege Denizi - [126.91 km] Datça (Muğla)25 Haziran 2026 04:0835.827226.52649.793.00
Sındırgı (Balıkesir)25 Haziran 2026 03:5539.183628.19447.001.20
Yeşilyurt (Malatya)25 Haziran 2026 03:3738.281438.21817.071.20
Sincik (Adıyaman)25 Haziran 2026 03:3238.105338.43008.301.40
Düziçi (Osmaniye)25 Haziran 2026 03:1237.368936.54177.001.60
Emet (Kütahya)25 Haziran 2026 03:0939.292829.26366.591.20
Marmara Denizi - [09.83 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)25 Haziran 2026 03:0640.802227.536112.011.70
Doğanşehir (Malatya)25 Haziran 2026 03:0338.074237.71447.020.90
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