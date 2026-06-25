Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
25.06.2026 16:47
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AFAD verilerine göre deprem saat 16.22'de oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|25 Haziran 2026 16:22
|38.2833
|38.5906
|9.13
|4.00
|Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 15:50
|39.5332
|26.1042
|7.90
|1.20
|Ege Denizi - [77.12 km] Çeşme (İzmir)
|25 Haziran 2026 15:43
|38.4089
|25.3861
|7.22
|2.40
|Gürün (Sivas)
|25 Haziran 2026 14:58
|38.9642
|37.3872
|7.30
|1.80
|Sivrice (Elazığ)
|25 Haziran 2026 13:53
|38.4889
|39.3244
|6.98
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|25 Haziran 2026 12:55
|38.7417
|36.5522
|6.17
|1.60
|İvrindi (Balıkesir)
|25 Haziran 2026 12:42
|39.6086
|27.4925
|7.79
|1.20
|Ege Denizi - [52.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 12:32
|39.0217
|25.9375
|6.46
|2.00
|Yahşihan (Kırıkkale)
|25 Haziran 2026 11:58
|39.8983
|33.4133
|6.96
|0.70
|Merkez (Adıyaman)
|25 Haziran 2026 11:39
|37.9400
|38.3256
|7.00
|1.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|25 Haziran 2026 11:33
|38.0889
|36.5094
|6.96
|1.60
|Merkez (Karabük)
|25 Haziran 2026 11:05
|41.1033
|32.6581
|7.00
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 10:46
|38.2781
|38.2242
|7.05
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|25 Haziran 2026 10:37
|37.6231
|36.7764
|7.78
|1.80
|Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 10:31
|39.5922
|26.0289
|6.79
|1.30
|Kuyucak (Aydın)
|25 Haziran 2026 09:56
|37.9408
|28.5061
|6.99
|1.20
|Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ)
|25 Haziran 2026 09:47
|38.4678
|39.3053
|6.93
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Haziran 2026 09:31
|39.1169
|28.3094
|9.31
|1.40
|Ege Denizi - [25.08 km] Seferihisar (İzmir)
|25 Haziran 2026 09:23
|37.8547
|26.8358
|7.75
|1.30
|Ege Denizi - [21.71 km] Seferihisar (İzmir)
|25 Haziran 2026 08:51
|37.8775
|26.8908
|7.00
|3.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|25 Haziran 2026 07:02
|38.7567
|36.5569
|7.00
|0.80
|Gürün (Sivas)
|25 Haziran 2026 06:57
|38.8169
|37.2511
|7.69
|1.70
|Ilgın (Konya)
|25 Haziran 2026 06:32
|38.4872
|31.8197
|6.99
|0.80
|Çameli (Denizli)
|25 Haziran 2026 06:28
|36.8997
|29.2861
|7.00
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 06:12
|38.2678
|38.2639
|7.00
|1.00
|Kale (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:42
|38.3442
|38.7939
|9.38
|1.10
|Doğanşehir (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:19
|38.2419
|37.8514
|6.16
|1.40
|Buldan (Denizli)
|25 Haziran 2026 05:16
|38.0753
|28.9717
|7.01
|0.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:14
|38.2375
|38.0664
|6.99
|0.90
|Akçadağ (Malatya)
|25 Haziran 2026 05:03
|38.3408
|37.7878
|5.71
|1.10
|Burhaniye (Balıkesir)
|25 Haziran 2026 04:52
|39.3731
|27.0028
|7.00
|1.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|25 Haziran 2026 04:49
|37.9542
|36.3067
|7.00
|2.30
|Kırkağaç (Manisa)
|25 Haziran 2026 04:38
|39.3000
|27.8375
|7.00
|1.00
|Emet (Kütahya)
|25 Haziran 2026 04:26
|39.3189
|29.2581
|8.07
|1.00
|Ege Denizi - [126.91 km] Datça (Muğla)
|25 Haziran 2026 04:08
|35.8272
|26.5264
|9.79
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Haziran 2026 03:55
|39.1836
|28.1944
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Haziran 2026 03:37
|38.2814
|38.2181
|7.07
|1.20
|Sincik (Adıyaman)
|25 Haziran 2026 03:32
|38.1053
|38.4300
|8.30
|1.40
|Düziçi (Osmaniye)
|25 Haziran 2026 03:12
|37.3689
|36.5417
|7.00
|1.60
|Emet (Kütahya)
|25 Haziran 2026 03:09
|39.2928
|29.2636
|6.59
|1.20
|Marmara Denizi - [09.83 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|25 Haziran 2026 03:06
|40.8022
|27.5361
|12.01
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|25 Haziran 2026 03:03
|38.0742
|37.7144
|7.02
|0.90
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