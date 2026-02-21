Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.43'te meydana gelen sarsıntının derinliği 9.39 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.