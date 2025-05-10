Malatya'da 5 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Malatya-Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde A.K. idaresindeki kamyonet, T.K. yönetimindeki hafif ticari araç, M.G.Y.'nin kullandığı otomobil ve K.H.'nin kullandığı otomobil ile E.A. idaresindeki araç çarpıştı.

Kazada M.G.Y., K.H., N.H., M.Y.H., T.K. ile A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.