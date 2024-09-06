Malatya'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 15.15 sıralarında -Elazığ kara yolu Taner Kız Öğrenci Yurdu mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerindeki tali yoldan kent merkezi istikametine ilerleyen bir otomobilin aniden durması sonrası beş araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birine olay yerinde müdahalede bulunulurken, diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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