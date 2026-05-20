Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: SAHA ÇALIŞMALARI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, AFAD ve ilgili kurum tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını aktararak, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi.

Bölgede ekip çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı verdi.

"HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK"

Bakan Uraloğlu, kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını aktardı.

“DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM”

NTV'de yayına bağlanan Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye 'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, “Biz depremin büyüklüğünü konuşuyoruz ancak bizim esas konuşmamız gereken bu tür depremlerde normal hayatımıza nasıl devam etmemiz gerektiğidir." uyarısında bulundu.

Şerif Barış, “Bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığının az olduğunu düşünüyorum.” diyerek çevre illere ilişkin de konuştu. Barış, “Bu büyüklükteki depremlerin bu kadar geniş bir alanda etkili olması normal. Ancak deprem merkezden uzaklaştıkça gücü hafifler. Hissedilen bölgelerde de hiçbir hasar yapmaması beklenir. Bu yüzden sakin olun ve panik yapmayın.” dedi.