Malatya'da 6 katlı bina çöktü

Son dakika haberi!

Malatya'da ağır hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de çalışma başlattı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin NTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



''Ağır hasarlı olduğu için daha önceden boşaltılmış bir binaydı. Bu yüzden de çöken binanın içinde kimse bulunmuyor. Ekiplerimiz enkaz başında tedbiren çalışmalarını yürütüyor.''

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...