Malatya'da acı olay! Belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bahçede çalışma yaptığı esnada traktörden düşen belediye meclis üyesi Hüseyin Timur hayatını kaybetti.

Malatya'da acı olay! Belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Olay, Akçadağ ilçesi Bekiruşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Hüseyin Timur, kayısı bahçesinde 44 PS 368 plakalı traktörü ile çalışma yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçtan aşağı düştü.

Yakınlarının bir süre sonra fark ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Son yerel seçimlerde Akçadağ’da Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Hüseyin Timur’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...