Malatya'da acı olay! Belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Olay, Akçadağ ilçesi Bekiruşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Hüseyin Timur, kayısı bahçesinde 44 PS 368 plakalı traktörü ile çalışma yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçtan aşağı düştü.



Yakınlarının bir süre sonra fark ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Son yerel seçimlerde Akçadağ’da Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Hüseyin Timur’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.