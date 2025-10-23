Malatya'da acı olay: Kestiği ağacın altında kalıp öldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan 59 yaşındaki Ali Bayrak yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ali Bayrak (59), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İncelemelerin ardından Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Malatya Akçadağ
- Ölüm
- Ağaç