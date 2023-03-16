Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.



Öte yandan, binada MHP İl Başkanlığının yanı sıra Ülkü Ocakları ve MHP Yeşilyurt Başkanlığı ile dükkanların bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin