Malatya'da ağır hasarlı binanın duvarı çöktü: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Malatya'da, deprem felaketinde ağır hasar gören binalardan biri daha yıkıldı. Enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Öz hayatını kaybetti.

Malatya'da ağır hasarlı binanın duvarı çöktü: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde Hüseyin Gazi Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammed Öz (17), evlerinin karşısında bulunan depremlerde hasar alan bir binaya giriş yaptıktan kısa bir süre sonra binanın duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan genç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında çıkarılan Muhammed Öz kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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