Malatya'da ahırda yangın paniği

Malatya'da bir ahırda yangın paniği yaşandı. Ahırdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'da ahırda yangın paniği

'da bir ahırda çıktı.

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Koşuyolu sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...