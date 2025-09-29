Malatya'da arazi anlaşmazlığı kavgası
Malatya'nın Kale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde N.Ö. ile E.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Yaralanan iki kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
