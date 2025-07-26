Malatya'da bahçe yangını

Malatya'da bir bahçede yangın çıktı.

Olay, Darende ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan ot yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki bahçelere sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.