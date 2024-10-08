Malatya'da belediye otobüsü ile midibüs çarpıştı: 17 yaralı

Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Malatya'da belediye otobüsü ile midibüs çarpıştı: 17 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen yolcu taşıyan midibüs ile belediye otobüsü Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta çarpıştı.

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

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