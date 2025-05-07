Malatya'da beton mikseri dehşeti: 1 ölü
Malatya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki Hacı Mehmet Karabulut hayatını kaybetti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak üzerinde seyir halinde olan beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a (79) çarptı.
Öğle saatlerinde meydana gelen feci kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabulut'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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