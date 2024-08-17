Malatya'da bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya'da bir grup arkadaşın kaldığı evde bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, 22.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katındaki dairede bağrışma sesleri duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri 23 yaşındaki Samet Karadağ'ın karın bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığını belirledi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler apartmanın arka kısmında atıl vaziyette bir adet pompalı tüfek buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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