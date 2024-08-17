Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Samet Karadağ kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

'da dün gece saatlerinde İlyas Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada karnından bıçaklanan Samet Karadağ ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadağ, ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Samet Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Bölgede bir tüfek ele geçiren polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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