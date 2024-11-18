Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama- ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı - 1

Öne Çıkan Video

Bebek öldüren çete hakim karşısında: Neden yenidoğan yoğun bakım servislerini seçtiler?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...