Malatya'da cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı

Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olaya karışan bir şahsın polis merkezine giderek teslim olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.