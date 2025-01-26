Malatya'da çıkan yangında fabrikada büyük hasar oluştu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 8. cadde üzerinde bulunan bir kağıt ve kırtasiye fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden olayı yangın çıktı.

Sabah saatlerinde yaşanan yangının çevredekiler tarafından itfaiyeye bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.