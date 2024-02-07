Malatya'da depremde hasar alan 6 iş yeri çöktü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 6 iş yeri çöktü.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Sanayi Sitesi'ndeki 6 iş yerinde dün gece saatlerinde çökme meydana geldi.



Sabah iş yeri sahiplerinin durumu fark edip ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye polis ve ekipler yönlendirildi.



Polis ekipleri, iş yerlerinin çevresine güvenlik şeridi çekerken, bazı iş yerlerindeki iş makineleri enkaz altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.



Malzemelerini kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi Halit Çelik, iş yerindeki iki makineden birinin enkaz altında kaldığını, çıkardıkları malzemeleri de taşıdıklarını belirtti.



Çelik, "Çok şükür canımızda bir şey yok. Dükkan hasarlı olduğu için çok içeriye girmeden dışarda çalışıyorduk. 6 dükkan hasar gördü. Bunlardan 3'ünde çalışılıyordu, diğer 3'ü yaklaşık 2 ay önce boşaltıldı. Hayat devam ediyor, çalışacağız. Konteyner gibi bir şey yaptık. Devletimiz buraya el atar temize çıkarırsa biz de gerekeni yapacağız." diye konuştu.



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