Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda eğitim yeniden başladı

Kale merkezli depremde, kentte 21 okulun, küçük çaplı boya ve sıvalarında bozulmalar meydana geldi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin hemen ardından okullarda başlattığı onarım işlemlerini tamamladı.



Depremden etkilenen okullar, çalışmaların bitmesiyle bugün eğitim ve öğretime tekrar başladı.



Malatya Valiliği, Kale ilçesinde meydana gelen depremde, küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda eğitim ve öğretime ara vermişti.