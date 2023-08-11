Malatya’da depremin ardından içme suyu uyarısı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara “içme suyu” uyarısı yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Malatya’da depremin ardından içme suyu uyarısı

’nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde dün akşam saat 20.48’de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara içme suyu uyarısı yapıldı.

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

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MASKİ, depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ’den yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız.” ifadesi kullanıldı.

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