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Malatya’da devrilen otomobilde bir ölü, bir yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Malatya’da devrilen otomobilde bir ölü, bir yaralı

Talha Taş (22) idaresindeki 44 HL 067 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı’nda refüje çarparak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Taş kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde sıkışan İ.Ç. itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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