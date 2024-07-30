Malatya’da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti: Fırat EDAŞ'tan açıklama

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney’e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.