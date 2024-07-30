Malatya’da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti: Fırat EDAŞ'tan açıklama

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki elektrik dağıtım şirketi Fırat EDAŞ’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Malatya’da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti: Fırat EDAŞ'tan açıklama

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’nın Yeşilyurt ilçesinde akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi’ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akımına kapılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney’e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"İZİNSİZ ŞEKİLDE KABLOLARI KESTİ" İDDİASI

Yaşanan olay üzerine bölgedeki dağıtım şirketi Fırat EDAŞ’tan açıklama yapıldı.

“Olayın yaşandığı bölgede yapılan ilk incelemelerde; elektrik akımına kapılan kişinin izinsiz ve kontrolsüz şekilde kabloları kestiği tespit edilmiştir.” denilen açıklamada, olayın açıklığa kavuşması için ilgili kamu kurumlarına gerekli desteğin verileceği vurgulandı.

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