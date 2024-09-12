Malatya'da feci kaza: 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra 60 metre sürüklendi. Üç kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Malatya'da feci kaza: 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kaza, 22.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altın Kayısı Bulvarı üzerinde seyreden A.K. yönetimindeki araç, aynı yöne seyreden M.A. idaresindeki otomobile çarptıktan sonra çıktığı orta refüjde takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Feci kazada sürücüler ile birlikte 25 yaşındaki Abdulvahap Seçer yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis sağlık ile itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdulvahap Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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