Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Aydın Kaya idaresindeki 06 CHD 520 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi Kuzey Çevre yolunda Ahmet Tan yönetimindeki 34 GVA 053 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler Kaya ve Tan ile araçlardakilerden Muhlis Tuncel hayatını kaybetti.



Yaralılar İ.A, M.K, O.K. ve A.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

