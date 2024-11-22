Malatya’da feci kaza: 6 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki yakınları Esma Gümüş, Halime Gümüş, Zeynep Gümüş, Ayşe Gümüş ve Merve Gümüş yaralandı.



Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.