Malatya'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Barış Güzel, hayatını kaybetti.

Malatya'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Barış Güzel'in kullandığı , Ramazan S. idaresindeki kamyona çarptı.

Kazanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Güzel ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Güzel, sevk edildiği Doğanşehir İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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