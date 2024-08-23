Malatya'da feci kaza: Önce otomobil çarptı sonra başka araç üzerinden geçti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yola savrulan ve başka bir aracın üzerinden geçtiği yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Malatya'da feci kaza: Önce otomobil çarptı sonra başka araç üzerinden geçti

istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde karşı şeride savrulan yaşlı kadının üzerinden Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden başka bir otomobil geçti.

Karayolu üzerinde yerde yatan kadını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Uşak'ta 5 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 5 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

Ümraniye’de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ümraniye’de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Artvin Valiliği, Cerattepe’deki altın madeninde faaliyetin durdurulduğunu duyurdu

Artvin Valiliği, Cerattepe’deki altın madeninde faaliyetin durdurulduğunu duyurdu

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2024

Tepki çeken topuk kanı kararı: Mahkeme bilim yerine alternatif tıp yorumunu baz aldı, Sağlık Bakanlığı müdahil oldu

Tepki çeken topuk kanı kararı: Mahkeme bilim yerine alternatif tıp yorumunu baz aldı, Sağlık Bakanlığı müdahil oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...